Auto fa inversione a "U" e travolge e uccide un motociclista: l'incidente

È morto sul colpo, subito dopo l'incidente tra la sua moto e un'automobile guidata da una donna, rimasta ferita in gravi condizioni. Tragico epilogo per uno schianto avvenuto nel pomeriggio di sabato a Laveno Mombello (Varese). Poco dopo le 15, in via Varese, all'altezza del cimitero di Laveno.

In sella alla sua moto, il 57enne i Monvalle si è scontrato con un'auto guidata da una donna, anche lei in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni la donna avrebbe effettuato una pericolosa inversione a "U".

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare inutilmente il 57enne. Trasportata in ospedale a Cittiglio (Varese) in gravi condizioni la giovane donna, 25 anni, alla guida dell'auto.