Schianto contro un muretto: uomo in arresto cardiaco

Un uomo trovato in arresto cardiaco dopo uno schianto in auto contro un muretto. L'episodio intorno alle 11 di martedì 29 novembre sulla strada provinciale 171 (via Palestro) a Inveruno, hinterland ovest di Milano.

Sul posto sono intervenuti elicottero e ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale di Inveruno. Il conducente, un italiano di 62 anni, è stato trasportato all'ospedale di Magenta in codice rosso con manovre di rianimazione ancora in corso.

L'ipotesi è che l'automobilista si possa essere schiantato dopo aver perso il controllo in seguito a un malore. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli. A soccorrere per primi il 62enne sono stati gli agenti della locale, che hanno notato l'incidente passando sulla provinciale e, oltre ad allertare il 118, hanno iniziato la rianimazione.