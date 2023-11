Ammazza un cane davanti alla padrona e fugge: preso il "pirata"

Aveva travolto il suo cane. Aveva quasi travolto lei. Ed era fuggito. Un uomo di 65 anni è stato identificato e multato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Bresso perché accusato di aver investito un cagnolino che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Vittorio Veneto insieme alla sua padrona.

L'incidente era avvenuto lo scorso 27 ottobre, poco prima delle 8 del mattino. Erano stati gli stessi agenti, passando in via De Amicis, a notare la giovane con un lenzuolo insanguinato tra le braccia. Dopo essersi avvicinati, i ghisa avevano scoperto che in quella coperta c'era proprio il cagnolino investito poco prima, che la donna - in lacrime e terrorizzata - aveva cercato di portare dal veterinario, ma inutilmente.

Ascoltando i testimoni e scandagliando le immagini delle telecamere di video sorveglianza, nelle scorse ore gli investigatori sono riusciti a risalire al furgone che aveva travolto l'animale. Convocato al comando di via Lurani, il 65enne ha poi confermato che al volante c'era lui. Per lui sono scattate le sanzioni per "omessa precedenza ai pedoni in corrispondenza di strisce pedonali" e per "omissione di soccorso ad animali in incidente ricollegabile all’utente". La proprietaria del cagnolino, se vorrà, potrà querelare l'uomo.