Travolge una donna, la sposta sul marciapiedi e scappa

Ha investito una donna che stava attraversando la strada, è scesa dall'auto, l'ha spostata sul marciapiedi e dopo alcuni istanti è fuggita. La vicenda è avvenuta nella mattinata di lunedì 20 settembre, poco prima delle 8, a Pioltello (Milano), in via Michelozzo (nella frazione di Seggiano). Ora l'automobilista, grazie alle telecamere di videosorveglianza e alla targa parzialmente annotata da alcuni testimoni, è stata fermata e denunciata.

La conducente, una quarantenne del posto, è arrivata ad una discreta velocità con una monovolume e ha travolto la donna, di circa 80 anni, la quale stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali. Dopo l'impatto è scesa e ha spostato la signora sul marciapiede adiacente, ma dopo aver atteso qualche minuto, si è allontanata prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto intanto sono accorsi 118 e polizia locale di Pioltello, guidata dal comandante Mimmo Paolini.

L'anziana, soccorsa in un primo momento in codice verde, una volta in ospedale si è vista assegnare una prognosi di guarigione superiore ai 50 giorni: gravi si sono rivelati i traumi, tra cui alcune fratture multiple, che l'impatto con il veicolo le ha causato. Rintracciata dagli agenti, la conducente, alla quale è stata subito ritirata la patente, è stata denunciata per omissione di soccorso e lesioni gravissime.