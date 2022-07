Investe il padre in bici subito dopo aver rubato un'auto. Bloccato dai passanti

E' suo padre l'uomo di 55 anni che ha investito appena dopo avere rubato un'automobile ad un anziano, nel pomeriggio di sabato ad Albiate. Il particolare è emerso dopo un'accurata ricostruzione del rocambolesco furto d'auto a cui sono seguiti ben due incidenti stradali, uno appunto contro un uomo in biclicetta e l'altro contro due vetture che transitavano.

Protagonista, come già raccontato, un giovane colombiano di 28 anni senza patente di guida. Intorno all'una di pomeriggio ha aggredito il proprietario di una Chevrolet Spark, di 82 anni, entrando nella vettura dal lato del passeggero e scaraventandolo all'esterno per partire poi a tutta velocità. Un passante, accorso per aiutare l'anziano, è stato trascinato per qualche metro, senza conseguenze.

Investe il padre in bici

Arrivato ad una rotonda dopo pochi metri, il 28enne ha travolto il ciclista di 55 anni, rivelatosi il padre. Poi ha continuato la sua corsa, andando a schiantarsi contro una Fiat Padna e poi una Toyota Auris. Entrambi gli automobilisti (un 30enne e una 64enne) non sono rimasti feriti nell'impatto, mentre il colombiano ha cercato di allontanarsi a piedi ma è stato letteralmente accerchiato dai passanti. Questi lo hanno trattenuto sul posto fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno preso in consegna.

Le uniche conseguenze sanitarie serie sono state per il padre dell'uomo, ovvero il ciclista, che ne avrà per 30 giorni di prognosi. I carabinieri hanno interrogato il giovane (negativo al test dell'alcol), che però non ha voluto spiegare i motivi del suo gesto. E' stato poi accompagnato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, che esaminerà il caso lunedì 18 luglio.