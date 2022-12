Investe rider e scappa: è caccia al pirata

Ha investito un rider in bicicletta, in modo quasi certamente volontario, e poi è scappato. E' successo a Milano in corso Venezia nel mese di novembre. Ora la vittima, un 28enne nigeriano, andrà a sporgere denuncia insieme al suo avvocato, ma intanto, in un video pubblicato (anche online) dall'agenzia LaPresse, si vede chiaramente il gesto del (per ora) sconosciuto automobilista, a bordo di una Renault Tvizy.

Da quel che si apprende, il 28enne ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso, dove i medici lo hanno operato per una frattura all'osso della gamba. Secondo l'avvocato dell'uomo non ci sono dubbi sul tentato omicidio, perché dal video si evince che chi guidava la minicar ha puntato sul rider e poi è scappato dopo averlo investito.

Sembra che, poco prima, la persona della minicar avesse chiesto qualcosa al 28enne, che questi non era riuscito a capire, e poi fosse tornata per investirlo. Dopo la denuncia, le forze dell'ordine si occuperanno della cosa.