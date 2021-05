Ragazza in bicicletta investita da un furgoncino: è grave

Via Milano

Grave incidente martedì mattina a Cassano d'Adda, nel Milanese. Teatro dello schianto, avvenuto pochi attimi prima delle 8, è stata via Milano, la stradina che scorre tra la Provinciale 104 e la Padana superiore. Lì, davanti alla caserma dei carabinieri, una ragazza di 23 anni che si trovava in bicicletta è stata urtata da un furgone adibito al trasporto dei medicinali.

Dopo l'impatto, la giovane è volata al suolo e ha battuto con violenza la testa sull'asfalto. Per i soccorsi del caso, sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, che è atterrato proprio all'interno della caserma.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, stando a quanto appreso, la 23enne era sveglia ma non perfettamente cosciente: caricata in elicottero, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda di Milano. Nello schianto la ragazza ha riportato un serio trauma cranico e altri traumi agli arti: le sue condizioni sono giudicate delicate.

I rilievi per ricostruire le cause dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità sono invece stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.