Auto travolge donna in bici e fugge: ferita una 32enne, caccia al "pirata"

Lo schianto e la fuga. Una donna di 32 anni, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è stata investita giovedì sera a Milano da un automobilista che è poi scappato. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 23.30 in viale Cassala, sulla circonvallazione esterna, all'angolo con via Giovanni Pastorelli.

Soccorsa da un'ambulanza del 118, la vittima è stata trasportata in codice arancione al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano. Nella caduta ha riportato ferite serie, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia locale, che stanno ora indagando per omissione di soccorso. Dopo lo schianto, infatti, la macchina ha fatto perdere le proprie tracce lasciando sull'asfalto la giovane ciclista.

Una mano ai ghisa potrebbe arrivare dalle telecamere di video sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso frame utili per ricostruire la dinamica dell'incidente - non è chiaro se la 32enne stesse attraversando o procedesse in viale Cassala - e per dare un nome e un volto al pirata della strada fuggito.