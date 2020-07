Buccinasco, donna travolta da una macchina: trauma cranico e ferite alle gambe, è grave

Grave incidente venerdì mattina a Buccinasco, nel Milanese. Pochi minuti prima delle 8.45, stando alle prime informazioni apprese, una donna di 90 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in viale Lomellina.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la signora è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Milano in codice rosso. Nell'impatto con la macchina, secondo quanto riferito dai soccorritori, ha riportato un serio trauma cranico, una ferita all'omero e traumi agli arti inferiori: le sue condizioni vengono giudicate molto delicate, anche per l'età.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale di Buccinasco, ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Non è noto al momento se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali, che sono presenti in viale Lomellina.