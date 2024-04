Incidente nella sera di Pasqua, investita una donna: è grave

Grave incidente nel Milanese. Una donna è stata investita e rinvenuta in condizioni critiche. È accaduto nella sera di Pasqua a Pogliano Milanese, comune dell’hinterland di Milano a pochi passi da Rho.

Tutto è accaduto intorno alle 23 del 31 marzo. La vittima è stata colpita in prossimità del civico 12 di via Sempione. Le condizioni della donna sono apparse subito particolarmente delicate, tanto che l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso, partite poi con la stessa urgenza e dirette all’ospedale di Legnano.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i carabinieri del comando di Legnano chiamati a chiarire la dinamica dei fatti.