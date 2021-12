Donna investita e uccisa sulle strisce pedonali da uno scooter

Vigilia di Natale di sangue sulle strade di Milano, teatro di un incidente costato la vita a una donna di 75 anni. Il dramma si è consumato poco prima delle 18 in via Buccinasco, dove - per cause ancora in corso di accertamento - la vittima è stata investita da uno scooter Honda 300 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'anziana - un'italiana residente in zona - è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano, in condizioni critiche. Nonostante tutti gli sforzi, alle 19.15 i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Stando ai primi accertamenti degli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso, l'incidente potrebbe essere stato causato dalla scarsa visibilità. Il 32enne alla guida dello scooter si è subito fermato a prestare soccorso alla donna ed è stato sottoposto all'alcol test, che ha dato risultato negativo. L'uomo è comunque indagato per il reato di omicidio stradale.