Incidente in via Torino: ragazza di 20 anni investita dal tram, è grave

Grave incidente stradale sabato pomeriggio in pieno centro a Milano, dove una ragazza di 20 anni è stata investita da un tram di Atm. Teatro del dramma è stata via Torino, la strada che conduce in piazza del Duomo. Per cause ancora in corso di accertamento, verso le 13.40, la giovane è finita sotto un mezzo della linea 3.

Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, la 20enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. La giovane, che ha riportato un gravissimo trauma facciale, è stata intubata: le sue condizioni vengono giudicate molto delicate. In ospedale, sotto shock, anche il 44enne macchinista del tram.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà il compito di ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, per assistere i soccorritori. L'incidente è avvenuto all'altezza del semaforo: il primo passo sarà capire se quando la vittima ha attraversato il semaforo fosse verde. Atm ha deviato le linee 2, 3 e 14 dopo l'incidente.