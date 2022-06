Incidente in via Vitruvio a Milano, donna passa col rosso: investita da un tram

Incidente mercoledì pomeriggio in zona stazione centrale a Milano, dove - stando alle prime informazioni finora fornite dalla polizia locale e da Areu - una donna di 45 anni è stata investita da un tram della linea 5. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Roberto Lepetit e via Vitruvio, a due passi dallo scalo ferroviario meneghino.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica e la 45enne è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Le sue condizioni sono delicate, ma all'arrivo dei soccorritori era sveglia e cosciente.

Inevitabili i disagi per i mezzi Atm. L'azienda di Foro Bonaparte - come si legge in un tweet - è stata costretta a modificare "il percorso in entrambe le direzioni" del tram 5, con "le vetture della linea che saltano le fermate tra viale Tunisia e Stazione Centrale M2 M3". I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Locale: a loro il compito di ricostruire le cause dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la donna abbia attraversavo la strada con il verde e che il tram avesse il verde.

Il punto dell'incidente - Foto Rovellini