Altro incidente a Milano: donna travolta da una moto, è grave

Ennesimo incidente a Milano. Domenica sera, pochi minuti dopo le 20, per cause ancora in corso di accertamento, una donna è stata investita da una moto in via Emilio De Marchi. Soccorsa dagli equipaggi del 118, la vittima - una 37enne - è stata trasportata al pronto soccorso del San Gerardo di Monza in codice rosso. Le sue condizioni erano molto gravi.

Ferito anche il conducente della moto, una Kawasaki nera, che è rovinato al suolo dopo l'impatto. Medicato sul posto, l'uomo - 26 anni - è poi stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale: sembra, stando alla prima ricostruzione, che la donna stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali.

Poche ore prima, alle 4 di domenica notte, un altro grave incidente è avvenuto in viale Jenner. Lì, il 28enne Vassil Facchetti è stato travolto e ucciso dopo una serata in discoteca con gli amici. Il guidatore, un 30enne, si è consegnato soltanto 15 ore dopo lo schianto e dopo aver finto di aver subito il furto dell'auto, una Mercedes nera.