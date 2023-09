Incidente in centro a Milano, ragazza travolta da una moto: gravissima

Una ragazza di 26 anni è stata travolta da una moto mentre attraversava in via Fatebenefratelli a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo il semaforo all'incrocio con piazza Cavour intorno alle 19 di mercoledì 6 settembre. Le condizioni della giovane sono gravi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica del 118. I sanitari hanno praticato per diversi minuti il massaggio cardiaco alla 26ene, successivamente l'hanno accompagnata in codice rosso e con manovre rianimatori in corso al Niguarda. Le sue condizioni sono particolarmente delicate. Stando a quanto trapelato avrebbe sbattuto violentemente la testa a terra al suolo. Meno gravi, invece, le condizioni del conducente della Ducati Hypermotard: l'uomo - 32 anni - è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo.

L'esatta ricostruzione della dinamica è affidata agli agenti della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Stando ai primi dettagli filtrati, la 26enne stava attraversando la strada all'altezza del civico 21 verso il lato pari; la moto, invece, stava procedendo lungo via Fatebenefratelli in direzione Lanza. Nel tratto in cui si è verificato il sinistro non sono presenti strisce pedonali. Sempre secondo i primissimi rilievi, il 32enne avrebbe cercato di fermare la moto (sull'asfalto ci sono segni di una frenata brusca), ma è stato inutile. L'impatto è stato devastante: la giovane è stata sbalzata sull'asfalto per circa sei metri. Qualche elemento utile per i rilievi potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.

È solo l'ultimo di una lunga scia di incidenti. Nella notte tra lunedì e martedì una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente all'angolo tra via Tibaldi e via Meda. Martedì 29 agosto, invece, una ragazza di 28 anni, Francesca Quaglia, è morta in un incidente con un camion in via Caldara. Il giorno prima, lunedì 28 agosto, un uomo di 89 anni, Nicola Zezza, è stato investito e ucciso in via Francesco Pecorari (zona Duomo) da un Taxi. In questo caso l'incidente era avvenuto mentre l'89enne stava attraversando la strada.