Incidente a Milano, donna investita mentre attraversa sulle strisce: è grave

Grave incidente giovedì mattina a Milano, dove una donna di 51 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Teatro dello schianto, avvenuto poco dopo le 8.30, è stata via Gallarate, all'altezza del civico 126.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, la 51enne è stata centrata in pieno da una Bmw e sbalzata sull'asfalto. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, dove è stata accettata in codice rosso: le sue condizioni sono delicate.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Stando a quanto finora ricostruito, la macchina proveniva da viale del Ghisallo, così come la donna. All'incrocio, dove c'è un semaforo, sarebbe avvenuto l'impatto. Sembra, ma gli accertamenti sono ancora in corso, che sia l'auto sia la donna avessero il semaforo verde.