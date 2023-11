Donna travolta sulle strisce pedonali in centro a Milano: è grave

Grave incidente stradale nel centro di Milano, lunedì pomeriggio. Una donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. È successo lunedì 6 novembre pochi minuti dopo le cinque all'angolo tra via Cernaia e via Montebello, in zona Moscova.

L'allarme è stato dato alle 17.03. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Presenti anche gli agenti di polizia locale per i rilievi del caso. La donna, che ha 69 anni, secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano.