Incidente a San Donato, donna travolta da un'auto: gravissima in ospedale

Grave incidente martedì mattina a San Donato Milanese, dove una donna di 45 anni è stata investita da un'auto. Teatro dello schianto, avvenuto poco prima delle 7, è stata via Rodolfo Morandi.

Stando alle primissime informazioni finora apprese, la vittima è stata trasportata in codice rosso e in prognosi riservata all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere stata medicata sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza del 118. Nell'incidente la donna ha riportato ferite molto serie e per i medici è in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di San Donato, che stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto per accertare eventuali responsabilità. La signora che era alla guida dell'auto che ha investito la 45enne si è fermata subito dopo l'incidente a prestare soccorso alla vittima. Resta da capire se la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali.