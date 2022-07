Incidente in pieno centro: donna in bici travolta da un camion, è grave

Gravissimo incidente stradale martedì mattina in pieno centro a Milano. Verso le 10.30, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 31 anni in bici è stata investita all'angolo tra corso Venezia e via Senato da un camion con un bilico per il trasporto di rottami.

Dopo lo schianto la vittima e la bicicletta sono rimaste incastrate sotto il mezzo pesante. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la 31enne è stata trasportata al pronto soccorso del Niguarda. Nello scontro ha riportato una frattura esposta a un arto inferiore: le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'autista del camion si è immediatamente fermato a prestare soccorso ed è stato lui stesso a dare l'allarme. Stando ai primi accertamenti della polizia locale, il mezzo pesante e la bici arrivavano entrambi da corso Venezia e stavano girando a destra in via Senato. Non è escluso che il guidatore, a causa dell'angolo cieco, non abbia visto la donna, che in quel momento era sulla pista ciclabile. Ai ghisa il compito di ricostruire con precisione le cause dello schianto.