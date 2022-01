Donna investita da una moto e sbalzata sull'asfalto: è gravissima

Gravissimo incidente stradale alle 9.30 di martedì mattina in viale dei Mille a Milano. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 75 anni è stata investita da una moto mentre attraversava la strada all'altezza dell'incrocio con via Carlo Goldoni.

L'anziana, stando alle prime informazioni fornite dai soccorritori intervenuti, sarebbe stata sbalzata sull'asfalto a una distanza di circa cinque metri e avrebbe battuto con violenza la testa sull'asfalto. Medicata sul posto, è poi stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Nello schianto ha riportato un trauma cranico e una frattura dell'arto superiore: le sue condizioni sono giudicate molto delicate. In ospedale, al Fatebenefratelli, anche il 29enne che era alla guida della moto, rimasto lievemente ferito nell'incidente.

In viale dei Mille, in centro città, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso. Ai ghisa spetterà il compito di accertare la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Da chiarire se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali.