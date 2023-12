Incidente stradale a Milano, un uomo e una donna investiti da un'auto

Un uomo e una donna, parenti tra loro, sono stati investiti da un'automobile a Milano. È successo sabato sera in via Consolini all'angolo con via Torrazza, nel quartiere Gallaratese. Erano circa le sette e mezza. Ancora da stabilire l'esatta dinamica, al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto.

I due, che hanno 65 e 66 anni, sono stati portati all'Humanitas di Rozzano, lei in codice verde e lui in codice giallo, dai sanitari del 118, arrivati con due ambulanze e un'automedica.