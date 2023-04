Incidente a Milano, due ragazzi travolti da un'auto all'alba: gravissima una 16enne

Gravissimo incidente all'alba di martedì a Milano, dove due ragazzi sono stati investiti da un'auto all'incrocio tra via Pagano, via Canova e via Milton. Il dramma si è consumato poco prima delle 5 a due passi da parco Sempione e da una delle zone più "calde" della movida cittadina.

Ad avere la peggio nello schianto è stata una ragazza di 16 anni: soccorsa dagli equipaggi del 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, in condizioni gravi. Meglio è andata all'amico che era con lei, un 19enne ricoverato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. Entrambi comunque non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Il guidatore della macchina si è subito fermato a prestare soccorso ai due ed è stato identificato dalla polizia locale. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'accaduto. Sembra, secondo i primi accertamenti, che i ragazzi stessero attraversando in via Milton sulle strisce pedonali.