Cammina a piedi in autostrada, travolto da un'auto: è gravissimo

Grave incidente giovedì sera sul tratto cittadino dell'autostrada A1, tra l'uscita di San Donato Milanese e la frazione di Poasco, al confine con il comune di Milano. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di 25 anni è stato travolto da un'auto mentre camminava sulla bretella autostradale, pochi minuti prima delle 18.

Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in condizioni molto gravi. In ospedale anche l'uomo guidava la macchina, trasportato in codice giallo a San Donato. L'impatto sarebbe avvenuto quasi al centro della strada, tra le due carreggiate, e per questo non è escluso che il 25enne stesse attraversando in corrispondenza dei due distributori di carburante ormai chiusi.

Non è la prima volta, tra l'altro, che donne e uomini si avventurano su quella strada, spesso e volentieri per raggiungere più velocemente il "boschetto di Rogoredo", che si trova proprio a due passi da lì. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale, ora al lavoro per ricostruire le cause dell'incidente.