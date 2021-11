Incidente stradale a Cernusco sul Naviglio (Padana Superiore), ciclista grave in ospedale

Grave incidente stradale sulla provinciale Padana Superiore all'altezza di Cernusco sul Naviglio (Milano) nella mattinata di domenica 28 novembre. Pochi minuti prima di mezzogiorno, un uomo di 59 anni in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'automobile.

Sul posto l'elisoccorso e i sanitari del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Pioltello. Il 59enne è apparso grave ed è stato portato in elicottero in codice rosso al San Gerardo di Monza. Sarebbe in condizioni molto critiche.