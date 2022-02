Uomo in bici investito da un suv: è gravissimo

Gravissimo incidente stradale giovedì mattina a Robecchetto con Induno, nel Milanese. Poco prima delle 7.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 31 anni che viaggiava in bici sarebbe stato investito da un suv. Teatro del tragico schianto è stata la strada provinciale 127.

Il 31enne è in condizioni critiche. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, è stato trasportato all'ospedale di Legnano in codice rosso e in prognosi riservata: a preoccupare di più i medici sono i gravi traumi al cranio riportati nella caduta. Dopo l'impatto con l'auto, infatti, il ciclista avrebbe perso l'equilibrio ed è finito a terra, sbattendo con violenza la testa sull'asfalto.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, che dovranno accertare le cause e la dinamica dello schianto tra la bici e la macchina, che procedevano nella stessa direzione. Il guidatore del suv si è subito fermato a prestare i primi soccorsi al 31enne e ha atteso l'arrivo dei medici.