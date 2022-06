Scivola sull'asfalto bagnato e finisce sotto le ruote del bus: uomo ferito

Sarebbe scivolato mentre correva per non perdere il bus. E sarebbe finito sotto quello stesso bus. Grave incidente stradale mercoledì pomeriggio a Milano, dove un uomo di 33 anni è stato investito da un pullman di Atm della linea 98. Stando a quanto appreso, tutto è successo in piazza Frattini pochi attimi prima delle 18, quando sulla città stava cadendo una leggera pioggia.

Secondo quanto è stato riferito da alcuni testimoni, il 33enne sarebbe sceso da un mezzo della 50 e avrebbe cercato di raggiungere la 98 che stava per ripartire. Improvvisamente, mentre si trovava accanto alla parte posteriore del pullman, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto sull'asfalto, finendo sotto le ruote del bus.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il pedone è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli: le sue condizioni sono delicate ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell'incidente.