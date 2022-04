Uomo investito da un camion Amsa a Milano, è in fin di vita

Gravissimo incidente stradale nella notte a Milano, dove un uomo di 60 anni è stato investito da un camion dell'Amsa, l'azienda che si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti sotto la Madonnina. Il dramma, stando alle primissime informazioni apprese, si è consumato pochi minuti dopo le 4 all'angolo tra via Giambellino e via Gentile Bellini.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il 60enne è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in condizioni disperate. Nell'incidente, secondo quanto riferito dagli stessi soccorritori, ha riportato gravi traumi alla testa e al volto. All'arrivo dei sanitari, l'uomo era incosciente e in arresto cardiocircolatorio: caricato in ambulanza, è stato intubato e accompagnato in ospedale con le manovre rianimatorie in corso nel disperato tentativo di far ripartire il suo cuore. Il suo quadro clinico è critico.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia locale, che dovrà adesso ricostruire con precisione la dinamica e le cause dell'incidente, per accertare eventuali responsabilità.