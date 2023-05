Attraversa per andare al bar coi colleghi: operaio travolto da furgone, è in fin di vita

Travolto mentre andava al bar coi colleghi. Centrato da un furgone e sbalzato sull'asfalto. Gravissimo incidente venerdì mattina a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, dove un uomo di 30 anni, cittadino marocchino, è stato investito mentre attraversava la strada sulla Sp103, la Cassanese.

Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle 6.45, a poca distanza da una rotatoria, davanti alla ditta "Autotrasporti Vercesi". Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, il 30enne sarebbe un operaio che lavora in una ditta della zona e sembra che stesse cercando di raggiungere il bar per prendere un caffè insieme ad alcuni colleghi.

Proprio durante l'attraversando, l'uomo sarebbe stato investito da un furgone guidato da un 38enne bengalese. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero del 118, l'operaio è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del San Raffaele. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, era in arresto cardiocircolatorio. Rianimato in strada, è poi stato portato in ospedale, dove si trova in coma e in fin di vita.

I rilievi sono stati effettuati dai militari della compagnia di Pioltello, cui spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica ed eventuali responsabilità dello schianto. Da accertare anche se il 30enne e i colleghi stessero attraversando in un punto in cui sono presenti le strisce pedonali.