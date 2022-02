Litiga con un ciclista, lo investe con l'auto e scappa

La lite, la manovra folle, sconsiderata, e la fuga. Assurdo incidente stradale domenica pomeriggio a Besana, in Brianza, dove un ciclista sarebbe stato travolto di proposito dal conducente di un'auto, che ha poi fatto perdere le proprie tracce.

L'allarme è scattato verso le 13.30 in via Rivabella, all'incrocio con la Provinciale 112. Lì, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, l'uomo in bici - un 44enne residente a Monza - avrebbe discusso pesantemente con il guidatore di una Fiat Grande Punto grigia per motivi di viabilità.

Dalle parole ai fatti il passo sarebbe stato brevissimo e l'automobilista avrebbe investito il ciclista, facendolo cadere violentemente al suolo, per poi allontanarsi dal luogo dello schianto. Il ferito, soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, è stato medicato sul posto e poi trasportato all'ospedale di Carate Brianza, dove i medici gli hanno diagnosticato una frattura al femore sinistro.

I militari hanno raccolto la sua testimonianza e stanno ora cercando di trovare elementi utili per identificare e rintracciare il pirata della strada.