Incidente a Milano: anziano in bici investito, è gravissimo

Lotta tra la vita e la morte un uomo di ottantaquattro anni investito da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta sul cavalcavia Luraghi a Milano, tra il Quartiere degli Olmi e Baggio. L'incidente è avvenuto verso le sette di sera di venerdì 11 febbraio.

L'uomo è apparso immediatamente in condizioni molto critiche ai soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza ed un'automedica sul luogo dell'incidente. I sanitari hanno rianimato sul posto l'uomo, che aveva perso conoscenza, e poi lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo. E' in gravissime condizioni.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale milanese, impegnati nella deviazione del traffico e poi nei rilievi dell'incidente per ricostruire i dettagli della dinamica.