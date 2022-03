Paura per Gianni Bugno, travolto da una moto Harley Davidson

Il noto ex ciclista italiano Gianni Bugno è stato vittima di un incidente stradale nei pressi del parco di Monza. Mentre passeggiava a piedi è stato travolto da una moto Harley Davidson. Stava attraversando via Gaetano Annoni, poco dopo le 15 di venerdì. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso, poi per fortuna declassato a verde. Il campione del ciclismo è stato portato all'ospedale San Gerardo dove gli hanno applicato 10 punti di sutura sulla gamba sinistra.

Bugno, ricordiamolo, fu due volte campione del mondo su strada, nonché vincitore del Giro d'Italia nel 1990. La sua carriera è stata comunque piena di successi, in tutto 72: ha vinto tappe al Giro, al Tour de France (dove ha fatto podio due per due volte, 1991 e 1992) e Vuelta de España. Appesa la bicicletta al chiodo, oltre alla strada da dirigente sportivo, Bugno ha provato anche la via politica senza grande successo: nel 2010 viene candidato alle elezioni Regionali in Lombardia, nel listino collegato al candidato governatore del centrosinistra Filippo Penati, e nel 2021 si candida alle elezioni comunali di Milano nella lista dei Riformisti, a sostegno del sindaco Giuseppe Sala. In nessuno dei due casi è stato eletto.

"La politica, per come la vedo io - aveva scritto sui suoi canali social in occasione della candidatura a Palazzo Marino - offre l'opportunità a chi ha una conoscenza e una competenza specifica in un determinato ambito, di mettere a frutto la propria esperienza per un bene e un vantaggio che riguardano la collettività. La mia volontà è quella di portare un contributo reale e migliorativo rispetto alla situazione attuale. Per progettare delle piste ciclabili, bisogna mettersi nei panni di chi va in bicicletta, conoscere e comprendere quali sono o potrebbero essere i pericoli, le difficoltà, gli imprevisti e le paure e per fare questo in bici bisogna esserci andati. Un restringimento, una curva troppo stretta, una pavimentazione poco scorrevole, sono difficoltà oggettive che minano la sicurezza della viabilità. Mi piacerebbe vedere tante piste ciclabili per una città che investe in una miglior qualità di vita delle persone".