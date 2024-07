Ciclista investito nel Milanese, corsa in ospedale con l'elisoccorso

I freni che fischiano sull'asfalto, non abbastanza per evitare il dramma. Un uomo di 44 anni è stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di sabato 6 luglio a Vimodrone. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Lo scontro è avvenuto in via Giuseppe di Vittorio, all'altezza del civico 2, a due passi dalla Cassanese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urganza, il 44enne è stato trasportato al Niguarda di Milano con l'elicottero. L'uomo era sveglio e cosciente e ha riportato una frattura tibio-perone e un contusione toracica.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della polizia locale di Vimodrone a cui spettano i rilievi del caso. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.