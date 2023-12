Uomo investito da un'auto davanti all'ospedale, va al pronto soccorso

Un uomo di 28 anni è stato investito da un'auto fuori dall'ospedale San Paolo di Milano. È successo martedì 19 dicembre intorno alle sei e venti di pomeriggio. Lo schianto è avvenuto in via San Vigilio.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Secondo quanto riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano in codice giallo, con un trauma cranico. Non è in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia locale di Milano per i rilievi dell'investimento.