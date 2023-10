Investito un uomo a Milano: è gravissimo

Un altro pedone è stato investito a Milano. Un uomo è stato travolto domenica sera in piazzale Tripoli. La vittima non aveva con sé documenti, come riferisce anche la polizia locale, che afferma potrebbe trattarsi di un soggetto di nazionalità brasiliana.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.30. Sul posto due automediche e un’ambulanza. L’uomo è stato intubato e trasportato in coma e in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le condizioni sono drammatiche. Sulla dinamica stanno lavorando i ghisa intervenuti, anche se per ora non è chiara.

Qualche giorno fa, a pochi passi da piazzale Tripoli un’incidente simile: lo scontro tra una moto e una bicicletta in via Solari. Anche in quel caso, la ciclista investita versava in gravi condizioni e si trovava in coma.