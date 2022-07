Tragedia fuori dal pub: ragazzo di 16 anni investito, morto sul colpo

Tragico incidente stradale a Fara Gera d'Adda (Bergamo) venerdì sera. Un 16enne ha perso la vita in seguito allo schianto, avvenuto alle undici e mezza in via Treviglio all'esterno di un pub. Il ragazzo è stato investito da una Mercedes Classe A che stava sopraggiungendo. Due ragazze, una di 16 e una di 17 anni, sono rimaste ferite in modo non grave.

L'automobilista, un uomo di 59 anni, si è fermato e ha prestato soccorso, mentre sul posto sopraggiungevano quattro ambulanze del 118 e l'elisoccorso. Ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del 16enne. Le due ragazze sono state invece trasportate in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Pioltello.