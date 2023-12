Pedone travolto da una moto nella notte

Incidente stradale nella notte di sabato a Milano. Un uomo di 39 anni è stato investito da una moto mentre cercava di attraversare la strada in viale Troya, non distante da piazza Napoli.

È successo pochi minuti dopo le due di notte. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'automedica e due ambulanze. Presente anche la polizia locale per i rilievi dell'incidente. Il 39enne è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Portato in ospedale (in codice giallo, al San Carlo) anche il conducente della moto, un uomo di 36 anni, caduto per terra dopo l'impatto.

Secondo quanto ricostruito dai vigili, la moto stava arrivando da piazza Napoli verso piazzale delle Milizie. Il pedone ha attraversato la strada (sembrerebbe lontano dagli attraversamenti previsti) e, lungo la carreggiata centrale di viale Troya, è avvenuto l'impatto.