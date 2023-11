Pedone travolto da un mezzo pirata nella notte

Grave incidente stradale nella notte di domenica a Milano, in zona San Siro. Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada e il conducente del mezzo non si è fermato a prestare i soccorsi.

È successo in via Morgantini, angolo piazzale Melozzo da Forlì, intorno alle tre di notte. L'uomo investito (che stava attraversando, secondo i primi riscontri, lontano dalle strisce pedonali) ha 38 anni ed è stato trasportato d'urgenza al San Carlo dai sanitari, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Ai soccorritori del 118 l'uomo è apparso in gravi condizioni. Era sveglio ma con una frattura al braccio, un trauma alla caviglia e soprattutto un trauma cranico. La situazione per lui è seria.

La polizia locale è impegnata nelle indagini per risalire al mezzo che ha investito il 38enne.