Investe con l'auto un ragazzo in monopattino e scappa

Un giovane è stato investito mentre era a bordo di un monopattino a Milano, venerdì pomeriggio, intorno alle sei meno dieci. È successo in piazzale Accursio. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Lo ha investito un automobilista che, secondo le prime informazioni diramate dalla centrale operativa della polizia locale, è poi scappato senza prestare soccorso. Si tratterebbe dunque di un 'pirata'. I vigili sono alla sua ricerca.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza. Hanno trovato cosciente e collaborante il giovane, dall'età di circa 20 anni, e lo hanno trasportato al pronto soccorso del San Carlo in codice giallo per accertamenti sulle sue condizioni fisiche.