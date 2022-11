A piedi sulla Statale: ragazzo travolto e ucciso all'alba

Tragedia domenica mattina sulla statale 336, la via che dal Milanese conduce all'aeroporto di Malpensa. Verso le 5.20, stando alle prime informazioni finora apprese, un ragazzo - dovrebbe trattarsi di un 20enne - è stato investito da un'auto mentre camminava a piedi in strada. Il dramma si è consumato nel tratto tra Busto Arsizio e l'uscita di Gallarate Est, nel Varesotto.

Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 per lui non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sotto shock, ma illesi, la 21enne e il 24enne che si trovavano a bordo della macchina.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada di Busto Arsizio, che adesso dovranno ricostruire l'accaduto. Il primo passo, inevitabilmente, sarà capire perché la giovane vittima era a piedi sulla Statale.