Incidente a Milano: ragazzino investito mentre attraversava la strada

Incidente stradale in zona Corvetto questa mattina, 19 gennaio: un ragazzino è stato investito. È accaduto poco prima delle 8 in via Ravenna, all’altezza del civico 14.

Dalle prime informazioni apprese, il ragazzino ha 12 anni ed è stato trovato dai soccorritori sveglio e cosciente.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

Articolo in aggiornamento