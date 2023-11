Uomo travolto da un tram in largo Cairoli

Incidente in largo Cairoli, in pieno centro a Milano, venerdì pomeriggio. Un uomo di 62 anni è stato investito da un tram al centro del piazzale. Fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze per lui. È successo intorno alle cinque e mezza.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti di polizia locale, che si occuperanno dei rilievi dell'incidente. Presenti anche i tecnici di Atm.

L'uomo è stato soccorso sul posto e poi trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico.