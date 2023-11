Investito da un tram: lunga attesa per i soccorsi

Un uomo è stato investito da un tram della linea 14 nella mattina di venerdì. L’uomo non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, ma secondo quanto riferito da alcuni testimoni l’ambulanza ci avrebbe messo più tempo del previsto ad arrivare. Sopraggiunti per primi, invece, i membri del personale Atm.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Giambellino, all’altezza del civico 30. La vittima è un uomo di 87 che attraversava la strada, mentre alla guida del tram un autista di 51 anni. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.

La linea 14 è stata sostituita dai bus per il tempo necessario ai ghisa e per il trasporto della vittima, ma la viabilità dei tram è ripresa a regime.

Lo sciopero

Venerdì di sciopero dei mezzi di trasporto pubblico. Possibili disagi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 in poi. Sui mezzi di superficie si attendono ritardi e attese maggiori rispetto al solito, mentre la linea metropolitana M5 è chiusa.