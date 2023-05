Incidente a Milano, 20enne travolto da uno scooter mentre attraversa: è in fin di vita

Grave incidente sabato sera a Milano, dove un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato in condizioni disperate in ospedale dopo essere stato travolto da uno scooter 125 guidato da 36enne. Il dramma si è consumato poco prima della mezzanotte in viale Liguria, in zona Romolo.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente del mezzo a due ruote ha travolto il giovane che stava attraversando la strada. L'impatto è stato devastante ed entrambi sono volati sull'asfalto. Ad avere la peggio è stato il 20enne: soccorso dal 118 - intervenuto con due ambulanze e due auto mediche -, è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in fin di vita, con un quadro clinico che viene giudicato molto grave. Ferito, in maniera lieve, anche il motociclista, portato in verde all'Humanitas per alcune ferite che si è procurato nella caduta.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Il primo passo sarà accertare se il pedone stesse attraversando sulle strisce.