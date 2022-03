A piedi sulla Provinciale: uomo travolto da un'auto, è grave

Il "salto" improvviso in strada. E l'impatto, apparentemente inevitabile. Grave incidente domenica sera a Vimodrone, nel Milanese, dove un uomo è stato travolto da un'auto sulla strada provinciale 160, pochi minuti prima delle 19.30.

Ad avere la peggio nello schianto è stato un 32enne, cittadino romeno, che è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 ed è poi stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Nell'incidente ha riportato traumi e fratture, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Stando ai primi accertamenti finora effettuati dai carabinieri, il pedone sarebbe uscito improvvisamente dall'area boschiva che si trova al lato della carreggiata e a quel punto sarebbe stato investito da una macchina guidata da un uomo. L'automobilista si è immediatamente fermato a prestare soccorso ed è stato lui stesso a dare l'allarme al 112 chiedendo l'intervento dei sanitari. I militari stanno ora cercando di accertare perché il 32enne arrivasse dal boschetto e stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.

Pochi minuti prima un altro grave schianto è avvenuto a Cassina de' Pecchi, sulla Cassanese. Lì un uomo che stava cercando di spingere il proprio furgone in panne è stato travolto da una vettura guidata da una donna. Anche lui, un 36enne, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, al San Gerardo di Monza, in condizioni delicate.