Karl, il ragazzo morto schiacciato contro un palo davanti ai genitori

Diciotto anni compiuti il 25 giugno, poco più di un mese fa. Un viaggio a Milano, l'ennesimo, con mamma e papà. In un attimo la tragedia che si materializza proprio davanti agli occhi dei genitori. È Karl Nasr il ragazzo morto a Milano dopo essere stato travolto e schiacciato contro un semaforo da un'Audi Rs7 che si era appena schiantata con una Renault Captur.

Il dramma si è consumato verso le 13.30 all'incrocio tra viale Umbria e via Colletta, a due passi da piazzale Lodi. Lì si sono scontrate la Rs7 - guidata dal dipendente di una concessionaria che la stava consegnando a un cliente - e la Captur, condotta da una donna di 38 anni. Dopo l'impatto, la supercar ha travolto un semaforo pedonale schiacciando contro il palo il 18enne, che era fermo verosimilmente in attesa di attraversare, accanto a mamma e papà.

Trasportato al Niguarda in condizioni disperate, Karl è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico ma nella notte i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Nato a Beirut, in Libano, il ragazzo - con doppio passaporto anche canadese - era residente nel Paese del Medio Oriente insieme ai genitori. Secondo quanto appreso, lui e la famiglia frequentano l'Italia e Milano con regolarità, tanto che tutti parlano fluentemente l'italiano. Alcuni amici dei genitori e del giovane sono anche arrivati sul luogo dell'incidente proprio mentre gli agenti della polizia locale effettuavano i rilievi dopo il tragico incidente.