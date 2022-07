Addio a Kevin, il giovane papà di 21 anni morto in moto

Oggi Meda saluta Kevin, il giovane residente in città rimasto coinvolto in un tragico incidente a Cabiate, in provincia di Como. I funerali verranno celebrati lunedì,18 luglio, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Nascente.

L'incidente era avvenuto il 9 luglio. Kevin era stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza in condizioni disperate ma ha lottato per quasi due giorni. Purtroppo nella mattina dell'11 luglio è morto. Erano circa le 22 quando un'auto e una moto si erano scontrate in prossimità dell'incrocio tra via Ariosto e via Fermi. Il giovane, 21 anni e già papà, era stato soccorso dall'elicottero del 118 decollato da Como Villa Guardia e trasportato d'urgenza all'ospedale di Monza. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù e i vigili del fuoco. Purtroppo per il ragazzo di Meda non c'è stato nulla da fare.