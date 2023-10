Incidente sulla provinciale a Lainate, motociclista esce di strada: grave

Un motociclista di 52 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la sp 109 a Lainate (hinterland nord-ovest di Milano) nella serata di sabato 30 settembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 23 nel tratto in cui la provinciale corre accanto all'autostrada A8 (in quel tratto è a senso unico di marcia). Per cause in via di accertamento l'uomo è uscito di strada rovinando sull'asfalto. Nell'incidente non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo.

L'impatto con il terreno è stato violento, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 52enne, stabilizzato dai soccorritori, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico e un trauma al braccio. Le sue condizioni sono delicate. I rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Rho.