Incidente a Lainate (Milano): grave un uomo

Un uomo di 66 anni in gravi condizioni e altre due persone leggermente ferite. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la Strada provinciale 300 a Lainate (Milano).

A riferire l'accaduto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con due ambulanze e un'automedica. Il ferito più grave ha riportato traumi importanti ma non era in pericolo di vita. È stato portato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Gli altri due feriti hanno 42 e 50 anni.

Per fare i rilievi sono arrivate alcune volanti della polizia locale di Lainate. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Presenti anche i vigili del fuoco di Milano.