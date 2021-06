Grave incidente a Lainate, trauma cranico per un motociclista

L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì in via Oglio a Lainate (Milano). Un motociclista è finito in codice rosso in ospedale dopo uno schianto tra la moto su cui viaggiava e un'auto.

Stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivata in via Oglio con due equipaggi su ambulanza e automedica, il centauro ha riportato un importante trauma cranico ma era cosciente. Le sue condizioni sono comunque delicate.

Per fare i rilievi sul posto e capire la dinamica, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Le operazioni di soccorso hanno rallentato il traffico.