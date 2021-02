Incidente in Largo Boccioni a Milano, travolta da una betoniera mentre attraversa: grave

Una donna di 73 anni è stata travolta da un camion betoniera in Largo Boccioni a Milano (zona Stephenson) nella tarda mattinata di giovedì 25 febbraio.

Tutto è accaduto poco dopo le 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Il sinistro, tuttavia, è avvenuto all'intersezione tra via Antonio Mambretti e via Tommaso Campanella (in direzione Centro).

Le condizioni della 73enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La donna, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Humanitas, secondo quanto appreso da MilanoToday sembra che abbia riportato un grave trauma a un braccio e le sue condizioni sono delicate.